Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что 24 октября свидетель по делу о взятке нардепам по 30 тысяч долларов публично расскажет о предложении неправомерной выгоды.

Об этом он сказал на брифинге, передает Украинская правда.

«Завтра на «1+1» меня пригласили на «Право на власть» и я туда приведу одного свидетеля, который на сцене прямо даст показания об этих 30 тысячах долларов», - заявил политик.

«Сначала мы услышали сигналы... Ко мне подошел один депутат и говорит: «Мне здесь какие-то люди предлагают 25 тысяч долларов за то, что я выйду, или там воздержусь от голосования». Зафиксировали мы это. Потом ко мне подошла другая и говорит: «А мне 30 тысяч долларов предлагают». Я говорю: «Давайте мы все эти сигналы передадим в правоохранительные органы». Но сейчас произошел такой резонанс и правоохранительные органы должны реагировать на публичные заявления и я говорю: «Давайте тогда покажем всей стране, кто это и как это», - рассказал Арахамия.

По словам главы фракции, человек, который 24 октября будет в эфире программы на канале, близком к олигарху Игорю Коломойскому, был свидетелем предложения взятки. Арахамия заверил, что у них нет прямых доказательств передачи средств.

Он добавил, что 23 октября вместе с нардепом от СН Александром Дубинским пройдут в прямом эфире полиграф, а затем и все нардепы, причастные к делу, пройдут проверку на детекторе лжи.

Напомним, 23 октября САП зарегистрировала уголовное производство по факту возможного получения взятки по 30 тыс. долларов 11-ю нардепами.

Речь идет об 11 народных избранниках, которые являются членами парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики.

Основанием для возбуждения уголовного производства стала информация Украинской правды относительно электронных площадок-посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда государственного имущества.

18 октября нардепы на заседании комитета налоговой политики проголосовали «против» вынесение на рассмотрение Рады доработанного законопроекта, который ликвидирует «схему» с посредниками.

Подозревают, что часть депутатов могла получить определенное «вознаграждение» за блокирование процесса уничтожения площадок.

Президент Владимир Зеленский заявил, что все члены комитета Верховной Рады по вопросам финансов должны пройти проверку на «детекторе лжи» в связи со скандалом.