За бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского внесен залог. Об этом сообщил адвокат Гладковского Руслан Волынец, передает УНИАН.
Он отметил, что залог в сумме 10,6 млн грн внесла семья Гладковского. Сейчас идет оформление документов и адвокат надеется, что уже сегодня Гладковского выпустят из следственного изолятора.
Также он добавил, что сегодня защитники Гладковского получат полный текст постановления Высшего антикоррупционного суда, касающееся меры пресечения Гладковскому и будут готовить апелляционную жалобу, изучив это постановление.
Как сообщал ForUm, 17 октября Национальное антикоррупционного бюро задержало Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
18 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал Гладковского на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10 миллионов 623 тысячи 130 гривен.
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