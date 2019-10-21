За бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского внесен залог. Об этом сообщил адвокат Гладковского Руслан Волынец, передает УНИАН.



Он отметил, что залог в сумме 10,6 млн грн внесла семья Гладковского. Сейчас идет оформление документов и адвокат надеется, что уже сегодня Гладковского выпустят из следственного изолятора.

Также он добавил, что сегодня защитники Гладковского получат полный текст постановления Высшего антикоррупционного суда, касающееся меры пресечения Гладковскому и будут готовить апелляционную жалобу, изучив это постановление.

Как сообщал ForUm, 17 октября Национальное антикоррупционного бюро задержало Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

18 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал Гладковского на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10 миллионов 623 тысячи 130 гривен.