В субботу, 19 октября, в столице «бабье лето» установило четвертый в сезоне температурный рекорд.
По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня 19 октября столбик максимального термометра поднялся до +23,3 С, что на 2,1 С выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в этот день в 1957 году.
Это уже четвертый температурный рекорд «бабьего лета» в Киеве.
Напомним, 13 октября в Киеве было установлено два температурных рекорда.
15 октября снова был зафиксирован максимум температуры воздуха за последние 134 года.
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