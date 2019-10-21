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В субботу, 19 октября, в столице «бабье лето» установило четвертый в сезоне температурный рекорд.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня 19 октября столбик максимального термометра поднялся до +23,3 С, что на 2,1 С выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в этот день в 1957 году.

Это уже четвертый температурный рекорд «бабьего лета» в Киеве.

Напомним, 13 октября в Киеве было установлено два температурных рекорда.

15 октября снова был зафиксирован максимум температуры воздуха за последние 134 года.
ForUm

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