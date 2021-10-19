По состоянию на 1 октября 2021 года по сравнению с аналогичной датой прошлого года поголовье основных видов сельскохозяйственных животных сократилось на 1,7-6,7%.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на данные Государственной службы статистики.

На 1 октября 2021 года поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине составило 3,11 млн голов (на 6,7% меньше, чем на 1 октября 2020 года): сельскохозяйственные предприятия содержали около 1,0 млн голов КРС (на 1,2% меньше), хозяйства населения - 2,11 млн голов (на 9,1% меньше). В частности, коров в Украине на 1 октября 2021 года насчитывалось 1,64 млн голов (на 5,9% меньше, чем на 1 октября 2020 года): 421,7 тыс. - в сельхозпредприятиях (на 0,1% меньше) и 1,22 млн – в хозяйствах населения (на 7,8% меньше).

Свиней в Украине на указанную дату насчитывалось 6,07 млн голов (на 1,7% меньше, чем на 1 октября 2020 года): 3,71 млн голов в сельскохозяйственных предприятиях (на 3,6% больше) и 2,36 млн голов в хозяйствах населения (на 8,9% меньше).

Также на 1 октября этого года в стране содержалось 1,30 млн овец и коз (на 5,3% меньше, чем годом ранее): 162,0 тыс. голов сельскохозяйственными предприятиями (на 7,4% больше) и 1,13 млн голов хозяйствами населения (на 6,9% меньше).

Поголовье домашней птицы с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021 года уменьшилось на 1,8% - до 234,03 млн голов: в сельскохозяйственных предприятиях оно сократилось на 1,7% (до 118,36 млн голов), в хозяйствах населения - на 2,0% (до 115,67 млн голов).

Как сообщалось, по данным Госстата, на 1 октября 2020 года по сравнению с 1 октября 2019 года поголовье КРС в Украине уменьшилось на 6,3%, в частности, коров - на 6,1%; свиней - на 1,1%; овец и коз - на 6,5%; домашней птицы - на 4,5%.