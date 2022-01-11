Рост потребительских цен в Украине в 2021 году ускорился до 10% с 5% в 2020 году и 4,1% в 2019 году, сообщила Государственная служба статистики.

В декабре этого года инфляция снизилась до 0,6% с 0,8% в ноябре, тогда как в декабре прошлого она была еще выше - 0,9%.

Базовая инфляция за прошедший месяц составила 0,4% по сравнению с 0,8% в ноябре и 0,3% в декабре 2020 года, что вывело ее значение в целом за 2021 год на 7,9% против 4,5% годом ранее.

В октябре потребительские цены выросли на 0,9%, в сентябре – на 1,2%, в августе снизились на 0,2%, в июле и июне выросли на 0,1% и на 0,2% соответственно.

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает возвращения инфляции к 5% под конец 2022 года.