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Четвертый день «бабьего лета» ознаменовался в столице третьим температурным рекордом.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня 15 октября столбик максимального термометра поднялся до + 24,1 С, что на 0,4С выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 1885 г., то есть 134 года назад.

Такая высокая, как для середины октября, температура по климатической норме соответствует середине августа.

Напомним, 13 октября в Киеве было установлено два температурных рекорда.
ForUm

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