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Цены на подсолнечное масло в Украине с января по ноябрь 2021 года выросли на 41,5%, также подорожал - на 28,82%, а средний ценник на яйца снизился на 5,19%.

Об этом пишет "Хвиля" со ссылкой на данные Госстата.

Средняя стоимость бутылки подсолнечного масла в начале года составяли 44,04 грн, а уже в ноябре 2021 года - 62,32 грн.

За килограмм сахара украинцы платили в январе в среднем 21,89 грн. По состоянию на ноябрь этого года, ценник в магазинах вырос до 28,20 грн.

На радость покупателей подешевели куриные яйца. За десяток в начале года отдавали в среднем 32,31 грн, зато уже под конец года перед декабрем стоимость снизилась до 30,63 грн.
ForUm

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