Второй день «бабьего лета» ознаменовался в Киеве двумя температурными рекордами

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня в воскресенье, 13 октября, столбик максимального термометра поднялся до + 23,8 С, что на 0,4 С выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 2014 году.

Кроме того, среднесуточная температура воздуха 13 октября впервые за 139 лет составила + 16,6 С, что на 0,4 С выше соответствующего предварительного рекордного значения для этого дня, которое было отмечено в 1896 году.

Это первые, но наверное, не последние рекорды нынешней осени.