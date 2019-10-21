Подозрение, предъявленное бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому, «имеет связи» с бывшим народным депутатом Сергеем Пашинским. Об этом в интервью ICTV заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Генпрокурор сообщил, что новостей в деле Гладковского долго не было, поскольку следователи собирали достаточное количество доказательств для предъявления подозрения. «Перед выборами было много медийного резонанса и это дело будто расследовалось, но не очень активно. Сейчас, когда собрано достаточно доказательств и есть основания для обвинений, тогда и начали действовать», - заявил Рябошапка.

По его словам, в подозрении Гладковскому речь идет о злоупотреблении должностными полномочиями при организации государственных закупок, а второй эпизод связан с декларированием заведомо ложной информации в нескольких декларациях. Рябошапка добавил, что речь идет о примерно 140 млн грн, а по делу ложного декларирования сумма достигает десятков тысяч долларов.

Генпрокурор также дал объяснение по расследованию возможного влияния Пашинского на Укроборонпром. «Вопрос в том, насколько готовы материалы дела для того, чтобы двигаться. Материалы по Пашинскому были собраны и было достаточно доказательств для того, чтобы предъявлять подозрение. Что касается многих других прав, связанных с экономикой и злоупотреблением должностью, мы на этой неделе зарегистрировали три таких производства, которые могут быть связаны с этим делом. Более того, даже подозрение, которое связано с Гладковским, оно тоже имеет определенные связи с этим фигурантом. Это тоже было частью сюжета, связанного с тем, что инкриминируется Гладковскому», - сказал Рябошапка.



Как сообщал ForUm, 17 октября Национальное антикоррупционного бюро задержало Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

18 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал Гладковского на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10 миллионов 623 тысячи 130 гривен.