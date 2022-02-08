Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил соглашение с Беларусью, которое предусматривает отправку белорусских военных в Сирию.

«Принимая во внимание официальное приглашение военно-политического руководства Сирийской Арабской Республики, адресованное Белорусской стороне, принять участие в миссии по оказанию гуманитарной помощи на территории Сирийской Арабской Республики, направив в этих целях в Сирийскую Арабскую Республику белорусский воинский контингент», - говорится в проекте соглашения, передает Интерфакс.

Из документа следует, что белорусские военные не будут работать в зоне боевых действий, а будут участвовать в мероприятиях исключительно гуманитарного характера. Их численность составит до 200 человек. В Сирии они будут оперативно подчиняться российским военным, оставаясь под командованием уполномоченного органа белорусской стороны, говорится в проекте двустороннего соглашения Москвы и Минска.

Размещаться белорусские военные будут в местах дислокации российской авиационной группы.