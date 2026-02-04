Територіальні поступки можуть розколоти українське суспільство та змінити сприйняття Зеленського як лідера, – NYT

Імовірність територіальних поступок щодо підконтрольної частини Донбасу може спричинити розкол в українському суспільстві та змінити сприйняття Володимира Зеленського як лідера. Про це пише The New York Times, аналізуючи наслідки можливих рішень для 190 тис. мешканців регіону та політичної спадщини президента.

У матеріалі зазначається, що все більше громадян погоджуються на здачу територій в обмін на стабільний мир, що раніше вважалося "червоною лінією".

Мешканка Донбасу Христина Юрченко, яка володіє студією танців, зазначила, що готова відмовитися від усього заради припинення війни:

"Для мене мир є пріоритетом, і якщо після того, як ми віддамо Донбас, війни точно не буде, я буду готова поїхати".

Такі настрої у газеті називають "помітним зсувом", що підтверджується соціологічними опитуваннями.

Якщо у травні 2022 року 82% українців, за даними КМІС, виступали проти здачі територій за будь-яких обставин, то цього тижня інститут опублікував дані, згідно з якими 40% підтримали б відмову від Донбасу в обмін на гарантії безпеки.

Хоча цифри не є прямо порівнюваними через різні умови опитувань, результат узгоджується із загальною тенденцією. Водночас більшість населення все ще виступає проти територіальних поступок.

Керівник Центру координації допомоги Євген Коляда переконаний, що "Зеленський не піде на цей крок, оскільки "слухає свій народ". Аналітики наголошують, що для тих, хто допускає відмову від територій, ключовим є питання гарантій безпеки.

Існує побоювання, що без них Росія перегрупується та використає регіон для нових атак.

"Це буде важка, але необхідна жертва, щоб припинити війну. Але хто може гарантувати, що мені не доведеться робити це знову?" — додає Христина Юрченко.