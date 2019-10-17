В Германии и Франции рассчитывают, что предстоящая встреча лидеров стран «нормандского формата», которая должна состояться в Париже, будет способствовать урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом говорится в совместной франко-немецкой декларации по итогам заседания правительств двух стран в Тулузе, опубликованной на сайте немецкого правительства, сообщает УНИАН.

В декларации говорится, что Франция и Германия сотрудничают ради мира и стабильности и разделяют убеждение, что демократия и международное право имеют важное значение для принятия долгосрочных решений сложных кризисов, влияющих на европейскую безопасность.

«Мы приветствуем последние положительные тенденции по выполнению Минских соглашений и рассчитываем на следующую встречу в «нормандском формате» в Париже, которая должна обеспечить прогресс в урегулировании конфликта на востоке Украины», - отмечается в декларации.

Также правительства Франции и Германии подчеркивают свою позицию относительно незаконности аннексии Крыма Россией. «Мы также подтверждаем нашу настроенность продолжать диалог с Россией на основе общих принципов Европейского Союза, включая контроль над вооружениями и нераспространением (оружия массового уничтожения. – Ред.)», - говорится в декларации.

Напомним, 15 октября Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины на встрече в Минске не смогла согласовать новый график разведения сил на пилотных участках.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что разведение сил у Золотого и Петровского на Донбассе будет возможным лишь при условии соблюдения режима тишины в этом районе в течение семи дней и готовности к этому всех сторон.