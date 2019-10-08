Печерский районный суд Киева оставил под стражей бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила жена Грымчака Юлия.

Арест Грымчака продлен еще на месяц.

Как сообщал ForUm, 14 августа замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак и его пособник были задержаны за якобы вымогательство взятки.

По данным ГПУ, Грымчак и его пособник требовали взятку за обещание повлиять на судей Верховного суда и за влияние на должностных лиц Министерства культуры Украины и КГГА.

НАБУ заявляет, что Грымчак и его «помощник» путем обмана завладели деньгами в особо крупном размере.

Грымчаку и его «помощнику» сообщено о подозрении по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.