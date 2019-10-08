Заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что пятый президент Украины Петру Порошенко следующий, кто разделит участь арестованного экс-нардепа Сергея Пашинского.
«Петр Порошенко, надеюсь, Вам понятно сегодняшнее решение суда по Пашинскому. Мы будем продолжать формировать вокруг Вас уголовную повестку и объяснять людям структуру каждого Вашего преступления. Мы будем делать все, чтобы у властей не осталось другого выхода и Вы стали следующим клиентом следственного изолятора», - написал он в Facebook.
Как сообщал ForUm, 7 октября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца экс-нардепу Сергею Пашинскому.
4 октября следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований объявили подозрение Пашинскому в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения.
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