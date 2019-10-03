В стенограмме записи телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа отсутствует минимум 20 минут разговора. Об этом заявил независимый сенатор Ангус Кинг в интервью CNN в четверг, 3 октября, сообщает УНИАН.



По словам Кинга, телефонный разговор президентов длился 30 минут, в то время как предоставленный Белым домом текст передает лишь его треть. «У двух моих сотрудников зачитывание текста вслух заняло 10 минут 40 секунд. Телефонный звонок был 30 минут. Теперь мы не знаем, чего не хватает», - прокомментировал Кинг.

При этом Кинг предположил, что некоторое время мог занять перевод. По мнению сенатора, временной разрыв в тексте разговора может стать поводом для расследования. «И, кстати, информатор не решает дело.

Он или она выдвинули ряд фактов, которые теперь находятся в руках Конгресса. И у них есть возможность расследовать это, чтобы выяснить, прав ли осведомитель или нет», - продолжил он.



Напомним, 24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

В тот же день демократы в Конгрессе США начали официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

Зеленский заявил, что не разговаривал с Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только «свою часть».

25 сентября комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора Трампа с Зеленским.

Трамп назвал фейком текст жалобы.