Шевченковский районный суд Киева отклонил ходатайство адвокатов журналистов «Схем», в котором те просили суд в установленном законом порядке истребовать доказательства о перелетах Андрея Богдана.

Как сообщает Радио Свобода, речь идет о перелетах в Россию и в направлении Беларуси, информацию о которых «Схемы» получили от своих источников на условиях конфиденциальности и обнародовали в своей программе, из-за чего руководитель Офиса президента подал иск на журналистов. Во время подготовительного заседания 1 октября судья по делу Ирина Фролова отказала адвокатам журналистов в передаче запросов в официальные органы Украины и Российской Федерации, которые помогли установить истину в рамках судебного процесса.

«По сути, суд уже становится на сторону Богдана, не захотев установить истину относительно его перелетов. Фактически, в этом деле созданы препятствия в сборе надлежащих доказательств. Официальное подтверждение перелетам может быть предоставлено только из официального источника. Коим являются соответствующие государственные органы. Но суд говорит журналистам, что вы сначала сами обратитесь в эти учреждения, хотя всем известно, что они официально дают такую ​​информацию только суду», - сказал адвокат журналистов Анатолий Попов.

«Очевидно, что журналисты защищают свои источники и раскрывать их не будут. В то же время, суд должен собрать и исследовать все доказательства по делу. Для этого он может в рамках процесса делать запросы в соответствующие органы. Это требует времени, но так и происходит установление истины. В нашем случае судья не считает нужным это делать. Похоже, это и сделана ставка – чтобы в ускоренном темпе рассмотреть это дело и очевидно удовлетворить иск. Это господин Богдан – и статусность истца очевидно к чему приводит в этом деле», - сказал он.

Кроме того, адвокаты Богдана не захотели привлекать к делу против журналистов «Схем» в качестве соответчика Американское агентство по глобальным медиа (в которое входит Радио Свобода). Именно это Агентство несет ответственность за выработку и распространение контента программы расследований «Схемы» на телеканале «UA:Первый» (ОАО «НОТУ»), согласно контракту. Таким образом соответчиком по делу остается ОАО «НОТУ».

В августе председатель Офиса президента Андрей Богдан подал иск против «Схем» - о защите чести и достоинства. Ответчиками указаны главный редактор «Схем» Наталья Седлецкая и журналисты программы Максим Савчук и Валерия Егошина, а также ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» (партнер Радио Свобода в Украине, который транслирует программу).

Богдан требует опровергнуть обнародованные журналистами данные о его перелетах в Россию и в направлении Беларуси. В частности, он оспаривает количество осуществленных перелетов - утверждает, что их было меньше, чем указано в материале.

Также журналисты «Схем» обнародовали данные, что Богдан был в составе правительственной делегации во главе с Николаем Азаровым, которая летала на переговоры в Санкт-Петербург 19-20 ноября 2013 года.