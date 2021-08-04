Экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан предложил бывшему судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу, подозреваемому в коррупции, защищать его.
«Николай Алексеевич, а помните как все начиналось? Давайте так: я Вас защищаю, а Вы всех сдаете в обмен на свободу, и тех, этих. Осень придет, обоих посадим!» — написал он в Facebook.
Как сообщал ForUm, 3 августа детективы НАБУ задержали Чауса в больнице «Феофания».
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