Пятого президента Украины Петра Порошенко вызывают для прохождения процедуры проверки на детекторе лжи. Об этом сообщил в Тelegram бывший глава администрации президента Андрей Портнов.

«Петр Порошенко, завтра 01 октября в 10:00 в киевском институте судебных экспертиз у Вас санкционированная судом процедура полиграфа. Паспорт при себе», - обратился к Порошенко Портнов.

Ранее Портнов заявил, что Порошенко назначили три проверки на полиграфе по обвинениям в краже денег у армии.