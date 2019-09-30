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Пятого президента Украины Петра Порошенко вызывают для прохождения процедуры проверки на детекторе лжи. Об этом сообщил в Тelegram бывший глава администрации президента Андрей Портнов.

«Петр Порошенко, завтра 01 октября в 10:00 в киевском институте судебных экспертиз у Вас санкционированная судом процедура полиграфа. Паспорт при себе», - обратился к Порошенко Портнов.

Ранее Портнов заявил, что Порошенко назначили три проверки на полиграфе по обвинениям в краже денег у армии.
ForUm

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