Бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что «формулы Штайнмайера» никогда не существовало, назвав «маразмом» варианты согласовать ее или нет.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова», передает Украинская правда.

По словам Климкина, по определению никакой формулы не было, а Штайнмайер изложил эту идею в письме после безрезультатных переговоров на уровне министров «нормандской четверки».

«Формула Штайнмайера, ее согласовать или не согласовать, нельзя согласовать отдельно... вот есть телега, а есть лошадь, а что-то между ними не согласовывая – это не зрада и не победа, это маразм. Формула Штайнмайера, когда он ее объявлял, было это 2 октября, когда дискуссия зашла в тупик, поскольку всем было понятно, что наше видение «Минска» и путинское видение – они диаметрально отличается. Он сказал: «Если нам не верят, то давайте подумаем, если выборы будут нормальные, будем думать, что делать дальше». Соответственно это ни к чему не привело. Далее была интересная министерская встреча, где мы обсуждали эти идеи примерно 3 часа. Это все ничем не закончилось», - рассказал Климкин.

«И тогда родилась эта известная идея: письмо Штайнмайера и Фабиуса, где они выложили хотя бы логику этого предложения. А потом написали, что это мнение для дальнейших разговоров. То есть никогда по определению формулы никакой не было», - подчеркнул он.

Напомним, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его формула содержит попытку упростить процесс выполнения Минских соглашений и не была написана под влиянием России.