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Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в Японию встретится с федеральным президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.

Как сообщает Интерфакс-Украина, встреча состоится в Токио 23 октября.

22 октября Зеленский встретится также с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Как известно, Зеленский находится в Японии с рабочим визитом, который продлится с 21 по 24 октября. Он примет участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито, встретится с премьер-министром Японии, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.
ForUm

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