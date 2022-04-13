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Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що влада України висловилася проти його візиту до Києва, який президент Німеччини мав намір здійснити.

Штайнмаєр сказав, що був готовий приїхати в українську столицю разом із президентами Латвії, Литви та Естонії, щоб «надіслати сильний сигнал солідарності Європи з Україною», передає Радіо Свобода.

«Я був готовий до цього. Але, очевидно, треба визнати, що в Києві цього не хотіли», – цитують у вівторок слова Штайнмаєра західні журналісти у твітері на брифінгу політика для преси у Варшаві.

Офіційний Київ наразі не коментував цю заяву німецького президента.

Раніше видання Bild із посиланням на джерела повідомило про плани Штайнмаєра разом із делегаціями з інших країн ЄС приїхати до Києва. Називалася дата 13 квітня. Але, як повідомило видання, президент України Володимир Зеленський не захотів зустрічатися зі Штайнмаєром через тісні контакти президента Німеччини з Росією.

4 квітня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вперше заявив, що припускався помилок у своїй політиці щодо Росії. Він визнав невдачу проєкту «створення загальноєвропейського дому за участі Російської Федерації» і пожалкував з приводу своєї відданості газопроводу «Північний потік-2».

Посол України в Німеччині Андрій Мельник наголосив, що такі заяви є недостатніми, бо потрібні дії – у вигляді жорстких санкцій проти РФ (зокрема, енергетичне ембарго), а також надання Україні зброї.
ForUm

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