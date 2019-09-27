Народного депутата, пятого президента Украины Петра Порошенко в понедельник, 23 сентября, допросили в Национальном антикоррупционном бюро. Об этом заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил в эфире Радио НВ, сообщает УНИАН.

«У нас в понедельник на допросе был пятый президент Украины. Мы из этого не делаем сенсации. Пришел на допрос, допросили в НАБУ. Это абсолютно нормальная юридическая беседа и работа. Без пиара и публикации публично повесток», - заявил он.

Об этом заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил в эфире Радио НВ. «У нас в понедельник на допросе был пятый президент Украины. Мы из этого не делаем сенсации. Пришел на допрос, допросили в НАБУ. Это абсолютно нормальная юридическая беседа и работа. Без пиара и публикации публично повесток», - заявил он.



При этом Холодницкий отказался сообщать, в рамках какого уголовного производства был допрошен Порошенко. «Сейчас будет идти следствие. Я стараюсь строить работу САП и рамки НАБУ сдерживать, чтобы это прежде всего была юридическая работа, а не пиарная», - сказал он.



Напомним, 27 сентября Порошенко в очередной раз не явился на допрос в Госбюро расследований.