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Народного депутата, пятого президента Украины Петра Порошенко в понедельник, 23 сентября, допросили в Национальном антикоррупционном бюро. Об этом заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил в эфире Радио НВ, сообщает УНИАН.

«У нас в понедельник на допросе был пятый президент Украины. Мы из этого не делаем сенсации. Пришел на допрос, допросили в НАБУ. Это абсолютно нормальная юридическая беседа и работа. Без пиара и публикации публично повесток», - заявил он.

Об этом заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил в эфире Радио НВ. «У нас в понедельник на допросе был пятый президент Украины. Мы из этого не делаем сенсации. Пришел на допрос, допросили в НАБУ. Это абсолютно нормальная юридическая беседа и работа. Без пиара и публикации публично повесток», - заявил он.

При этом Холодницкий отказался сообщать, в рамках какого уголовного производства был допрошен Порошенко. «Сейчас будет идти следствие. Я стараюсь строить работу САП и рамки НАБУ сдерживать, чтобы это прежде всего была юридическая работа, а не пиарная», - сказал он.

Напомним, 27 сентября Порошенко в очередной раз не явился на допрос в Госбюро расследований.
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