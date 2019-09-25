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Кабинет Министров утвердил законопроект о рынке земли и передает его на рассмотрение в парламент.

Об этом на брифинге после заседания правительства сказал премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает Укринформ.

«Этот законопроект, который мы сегодня утвердили, передадим в парламент. Украинская земля должна покупаться только украинскими гражданами и компаниями. Единственное исключение, которое содержится в законе, - это то, что иностранцы могут унаследовать землю. То есть, если право унаследовать землю имеет иностранец, то таким образом он может получить право собственности, но в течение года он ее должен продать», - сказал Гончарук.

Он отметил, что вскоре текст законопроекта будет опубликован, и он мало чем отличается от того, который ранее был опубликован на сайте Минэкономразвития.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до конца года проведет земельную реформу, чтобы со следующего года создать рынок земли на 40 млн гектаров.

По словам главы государства, после земельной реформы покупать и продавать земли сельскохозяйственного назначения смогут только украинские граждане и компании.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что рынок земли в Украине планируют открыть 1 октября 2020 года.
ForUm

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