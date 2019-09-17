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Бывших народных депутатов из фракции «Оппозиционного блока» Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова, подозреваемых в противоправной передаче в аренду земельных участков и отчуждении государственного имущества, Октябрьский райсуд Днипра отдал на поруки на время досудебного расследования.

Об этом сообщили в Октябрьском районном суде Днипра, передает Укринформ.

«Суд постановил отдать их на поруки на время досудебного расследования», - отметили в суде.

В СМИ сообщалось, что заседание внезапно назначили накануне вечером. Информация о дате и времени тщательно скрывалась от прессы.

В то же время, как сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, представители прокуратуры просили арестовать подозреваемых в махинациях с целевым назначением земельных участков площадью 21 гектар.

Как сообщал ForUm, в сентябре 2018 года генеральный прокурор Юрий Луценко вносил в Раду представления на снятие неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности депутатов от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова и Сергея Дунаева.

3 сентября Верховная Рада Украины отменила депутатскую неприкосновенность. 

6 сентября экс-генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова объявили в розыск.

Александра Вилкула подозревают в злоупотреблении властью, что повлекло государству многомиллионные убытки.

Колесников подозревается в причинении ущерба государству более чем 16 млн грн.
ForUm

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