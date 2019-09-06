Бывшего главу Днепропетровской ОГА Александра Вилкула подозревают в злоупотреблении властью, что повлекло государству многомиллионные убытки, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Прокуратурой осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего председателя Днепропетровской областной государственной администрации (народного депутата Украины восьмого созыва) за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Установлено, что в течение 2011-2012 годов бывший председатель Днепропетровской ОГА, вопреки положениям Земельного кодекса Украины предоставил земельные участки сельскохозяйственного назначения горно-обогатительным комбинатам, изменив их целевое назначение с сельскохозяйственных земель на земли промышленности.

«Чиновник, зная, что распоряжение землями, принадлежащими на праве частной (коллективной) собственности сельскохозяйственным предприятиям, не относится к полномочиям областных государственных администраций, нарушил требования действующего законодательства, в результате чего около 2000 пайщикам нанесен ущерб в виде изъятия из их собственности земельных участков общей площадью почти 21 га, на сумму более 12 млн грн, а государству, за уничтожение плодородного слоя почвы при проведении горных работ предприятием - на сумму почти полмиллиона гривен», - говорится в сообщении.

Кроме того, бывший председатель облгосадминистрации также издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности общества с ограниченной деятельностью «АРТ ЛЕНД», из земель сельскохозяйственного назначения на земли промышленности, несмотря на то, что изменение целевого назначения земельных участков с «пашни» на «другие коммерческие нужды» является незаконным. Это привело к снижению суммы потерь сельскохозяйственного производства, которые должны были быть уплачены предприятием при изъятии указанных земель Кабинетом Министров Украины для использования в целях, не связанных с ведением сельского хозяйства на сумму более 5 млн грн.

5 сентября 2019 ему сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений. Досудебное расследование продолжается.