Бывший председатель Агентства госимущества Дмитрий Колесников подозревается в причинении ущерба государству более чем 16 млн грн, сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Установлено, что в период с июня по декабрь 2012 года бывший председатель Агентства госимущества Украины, злоупотребляя служебным положением, совершил незаконные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю. Осады» в Днипре общей площадью почти 7 тыс. кв. м.

Указанный институт является единственным на территории Украины предприятием, которое занималось производством стволов реактивных систем залпового огня «Град», «Смерч», «Ураган», систем охлаждения головок самонаведения ракет, труб и т.д. и имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Оно не подлежит приватизации, не может быть отчуждено, изъято, передано в уставный капитал хозяйственных организаций; в отношении него не могут совершаться действия, следствием которых может стать отчуждение имущества предприятия.

Так, чиновник подписал соответствующие документы, которыми фактически изъял помещения из перечня имущества указанного предприятия, что сделало возможным их незаконную приватизацию и отчуждение, нанеся убытки более чем на 16 млн грн.

5 сентября 2019 ему сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного преступления. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, бывшего главу Днепропетровской ОГА Александра Вилкула подозревают в злоупотреблении властью, что повлекло государству многомиллионные убытки.