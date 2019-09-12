Дочь австралийки, погибшей во время пожара в одесской гостинице «Токио Стар», требует компенсировать ей 1 миллион долларов морального и 628 тысяч гривен материального ущерба.

Об этом сообщает Слідство.Інфо со ссылкой на постановление суда от 3 сентября.

Во время пожара в одесской гостинице «Токио Стар» погибли девять жильцов отеля, более 10 человек получили телесные повреждения. Среди погибших была 73-летняя гражданка Австралии Стелла Сойфер.

Полиция открыла уголовное производство по признакам нарушения требований пожарной безопасности. Совладельца гостиницы Вадима Черного арестовали на 60 дней без права на залог. В одесской мэрии сообщали, что Черный отказывается выплачивать компенсацию пострадавшим от пожара, хотя сам бизнесмен это отрицает. Он сказал, что пострадавшим выплатили денежную помощь на лечение, билеты и тому подобное. О компенсации, по мнению Черного, не может быть и речи до решения экспертизы.

Другой совладелец отеля, Сергей Дурач, по данным прокуратуры, скрывается от следствия за рубежом.

Во время суда прокурор отдела прокуратуры Одесской области Евгений Антощук сообщил, что дочь погибшей Стеллы Сойфер требует возмещения в рамках уголовного производства.

Чтобы обеспечить это возмещение, по словам прокурора, адвокат потерпевшей просит суд арестовать имущество Дурача.

Киевский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство и арестовал имущество. В частности, речь идет о корпоративных правах и ценных бумагах девяти юридических лиц и недвижимости.

Адвокат потерпевшей Юлия Неганова рассказала, что гражданский иск стал веским основанием для ареста имущества совладельца гостиницы. Она говорит, что суд будет рассматривать иск австралийки о возмещении после завершения расследования.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что потушить пожар в отеле было сложно, потому что огонь быстро распространялся; переоборудованный из трамвайного депо отель имел много номеров, некоторые из них даже без окон.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, в отеле «Токио Стар» произошел пожар. Погибли девять человек и еще 10 пострадали. В момент пожара в гостинице находились 200 человек.

Полиция назвала три версии возникновения пожара в одесской гостинице: поджог с целью скрыть возможное убийство, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.