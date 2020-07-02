Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении одного из совладельцев, старшего администратора и администратора гостиницы «Токио-Стар» в Одессе, которые подозреваются в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара (ч. 2 ст. 270 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Кроме того, в рамках следствия правоохранительные органы сообщили о подозрении в аналогичном правонарушении второму совладельцу и ответственному за ремонт электросети отеля. Сейчас они находятся в розыске в связи с сокрытием от органов расследования.

По данным следствия, совладелец отеля – директор и конечный бенефициар юридического лица организовал в нежилых помещениях ремонтного цеха бывшего трамвайного депо, которые не соответствовали требованиям нормативно-правовых актов в области строительства, деятельность отеля. Старший администратор отеля отвечала за соблюдение требований пожарной безопасности. Администратор отеля - работала в день возникновения пожара, но после срабатывания противопожарной системы неоднократно выключала ее и не обеспечила вызов подразделений ГосЧС, что привело к возникновению пожара на всей территории отеля, а также не приняла мер по эвакуации жителей отеля.

Во время досудебного расследования правоохранителями допрошены 186 человек - свидетелей, очевидцев происшествия, потерпевших, проведено опознание 9 погибших, проведено 8 осмотров места происшествия, 11 обысков, 84 выемки документов, назначена и проведена 31 судебная экспертиза.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Следственного управления Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Напомним, в Одессе в ночь на 17 августа 2019 в отеле «Токио Стар» произошел пожар. Погибли девять человек и еще 10 пострадали. В момент пожара в гостинице находились 200 человек.

Полиция назвала три версии возникновения пожара в одесской гостинице: поджог с целью скрыть возможное убийство, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.

В ноябре 2019 судьи Одесского апелляционного суда изменили меру пресечения владельцу сгоревшей гостиницы «Токио Стар» Вадиму Черному с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.