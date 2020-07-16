В Одессе задержали еще одного подозреваемого по делу трагического пожара в гостинице «Токио Стар» («Паровоз») Сергея Дурача. Дурач – совладелец гостиницы «Паровоз», который располагался на втором этаже здания. Предпринимателя объявили в розыск почти сразу после пожара в августе 2019 года. По официальным данным, тот уехал за границу за несколько дней до пожара, сообщает Радио Свобода.

Факт задержания подтвердил Вадим Черный, первый подозреваемый по делу о пожаре. По словам Черного, сейчас, после окончания следствия Дурач уже не сможет влиять на его ход, а приговор будет определять «не президент постами в фейсбуке, а суд на основании переданных прокуратурой материалов».

«Дурач находился это время в стране своего гражданства, которая не предусматривает экстрадиции. То, что он вернулся по собственному желанию, говорит о том, что он не будет скрываться, а то, что дело передано в суд, - что Дурач не сможет повлиять на ход следствия», - заявил Черный.

В прокуратуре также подтвердили факт задержания Дурача – это произошло 15 июля. Меру пресечения ему будут избирать ближайшее время. Черный почти три месяца находился под стражей, позже его отпустили под залог, а затем - под домашний арест. Еще двое обвиняемых, администраторы гостиниц Ирина Паровик и Оксана Ежак, также не находятся под стражей. В начале следствия в розыск также объявляли главного инженера заведения, но информации о нем пока нет.

Дело о пожаре было передано в Приморский районный суд Одессы несколько недель назад. Но 7 июля Черный заявил отвод судье Людмиле Гаевой, которая должна рассматривать дело. Отвод будет рассматриваться 22 июля, только после этого суд сможет приступить к рассмотрению.

В Одессе в ночь на 17 августа в отеле «Токио Стар» произошел пожар. Погибли девять человек и еще 10 пострадали. В момент пожара в гостинице находились 200 человек.

Полиция назвала три версии возникновения пожара в одесской гостинице: поджог с целью скрыть возможное убийство, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.