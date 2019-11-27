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Судьи Одесского апелляционного суда изменили меру пресечения владельцу сгоревшей гостиницы «Токио Стар» Вадиму Черному с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

По решению судьи Вадим Черный обязан носить электронный браслет, пишет Думская.  

Напомним, после пожара в гостинице «Токио Стар» Черному сообщили о подозрении в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель людей.

20 августа его отправили в СИЗО. В октябре суд продлил Черному содержание под стражей до 13 декабря и назначил залог в размере 53 млн гривен.

В Одессе в ночь на 17 августа в отеле «Токио Стар» произошел пожар. Погибли девять человек и еще 10 пострадали. В момент пожара в гостинице находились 200 человек.

Полиция назвала три версии возникновения пожара в одесской гостинице: поджог с целью скрыть возможное убийство, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.
ForUm

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