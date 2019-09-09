Австралия разочарована тем, что в обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ по формуле «35 на 35» был включен фигурант дела о катастрофе МН17 Владимир Цемах.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Австралии Марисы Пэйн, сообщает «Украинская правда».

«Правительство Австралии просило правительство Украины обеспечить, чтобы Цемах оставался доступным для допроса следователями Объединенной следственной группы (JIT), включая федеральную полицию Австралии, и выражало глубокую обеспокоенность перспективой его включения в какие-либо списки на обмен пленными», - отмечается в заявлении.

«Мы признаем, что Украина столкнулась с огромным давлением со стороны Российской Федерации, чтобы Цемах был включен в списки этого обмена. Однако обеспечить правосудие над Цемахом будет сложнее, если он находится в России. Это будет особенно разочаровывающим для семей жертв катастрофы МН17», - заявила глава МИД Австралии.

Пэйн отметила, что правительство Австралии приветствует подтверждение от прокурора Нидерландов о том, что освобождение Цемаха не повлияет на начало судебного разбирательства в отношении четырех подозреваемых, которое начнется в марте 2020 года.

Как сообщал ForUm, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста гражданина Украины, бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха под личное обязательство.

Нидерланды смогли допросить Цемаха по делу МН17 и просили Украину не выдавать его России.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». В рамках обмена Украина выдала России 35 человек, в том числе Цемаха.

После этого власти Нидерландов обратились к России с просьбой выдать Цемаха.