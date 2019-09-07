Россия должна освободить 35 украинцев, среди которых 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных. Об этом в Twitter сообщил адвокат Марк Фейгин.

«По моим данным, обмен на 35 человек. 24 моряка и 11 осуждённых украинцев: Сенцов, Сущенко, Панов, Кольченко, Клых, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Артур Панов, Бекиров», - сообщил он.

Он также отметил, что родственников украинских политзаключенных из офиса омбудсмена отвезли в аэропорт.

Ранее сообщалось, что три больших пассажирских автобуса около 8:40 в субботу, 7 сентября, выехали с территории следственного изолятора «Лефортово» в Москве с сопровождением автомобилей ФСБ и ДПС.

Полозов заявил, что пленные украинские моряки покинули СИЗО «Лефортово» в Москве.

Позже он подтвердил, что процесс их освобождения запущен.