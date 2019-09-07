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Руководитель группы адвокатов украинских военнопленных моряков Николай Полозов  подтвердил, что процесс их освобождения запущен. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Команда защиты военнопленных украинских моряков не комментировала непроверенные слухи и предположения относительно их освобождения. ‪Теперь можно сказать, что процесс пошел», - сообщил Полозов.

Ранее сообщалось, что три больших пассажирских автобуса около 8:40 в субботу, 7 сентября, выехали с территории следственного изолятора «Лефортово» в Москве с сопровождением автомобилей ФСБ и ДПС.

Полозов заявил, что пленные украинские моряки покинули СИЗО »Лефортово» в Москве.
ForUm

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