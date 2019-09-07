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В московском аэропорту «Внуково» приземлился самолет с национальной символикой Украины - на нем, как ожидается, в Украину доставят пленных украинцев, сообщает DW.

Позже во «Внуково» приземлился второй самолет с украинской символикой.

Ранее сообщалось, что три больших пассажирских автобуса около 8:40 в субботу, 7 сентября, выехали с территории следственного изолятора «Лефортово» в Москве с сопровождением автомобилей ФСБ и ДПС.

Руководитель группы адвокатов украинских военнопленных моряков Николай Полозов  заявил, что пленные украинские моряки покинули СИЗО «Лефортово» в Москве.

Позже он подтвердил, что процесс их освобождения запущен.

Адвокат Марк Фейгин заявил, что Россия должна освободить 35 украинцев, среди которых 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

Адвокат находившихся в Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что лица, которых Украина передает в рамках обмена, вылетели из международного аэропорта «Борисполь».
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