Руководитель группы адвокатов украинских военнопленных моряков Николай Полозов заявил, что моряки покинули СИЗО «Лефортово» в Москве.

«По моим данным, моряки уже покинули следственный изолятор. Считаю, что их повезли в аэропорт для выдачи украинской стороне», - сказал адвокат «Интерфаксу».

Кроме того, как сообщает УНИАН со ссылкой на своего корреспондента в России Романа Цимбалюка, из СИЗО «Лефортово», где находятся украинские пленные, готовящиеся к обмену, выехало два автобуса. Предположительно, в них находятся украинские политзаключенные.



«Предположительно наши поехали в аэропорт. Кортеж - два автобуса в сопровождении полиции выехал из СИЗО «Лефортово», - сообщает журналист.

Кортеж выехал из СИЗО в 8.45 по киевскому времени. Автобусы были с затемненными окнами, поэтому точно невозможно определить, сколько в салонах было людей.

За час до выезда в «Лефортово» прибыл автобус с сотрудниками спецслужб, обеспечивающих конвой в аэропорт. Вероятно, кортеж поехал в аэропорт «Внуково-2», где находится правительственный терминал.

Напомним, пятеро осужденных в РФ украинцев Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко были доставлены из колоний в СИЗО «Лефортово».

5 сентября Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену задержанными с Украиной близки к финализации, и этот обмен станет «масштабным».