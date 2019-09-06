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Адвокат пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко Игорь Головань пояснил, что в пятницу, 6 сентября, его подзащитный не пришел на допрос в Государственное бюро расследований из-за того, что повестка на следственные действия была вручена несвоевременно. Об этом он рассказал журналистам после посещения ГБР, передает Интерфакс-Украина.

«В соответствии с законом повестка вручается за три дня до даты явки... первый день не учитывается. Если повестка датирована 3-м числом, а вызов на 6-е, то трехдневный срок нарушается... Поэтому я сегодня пришел, официально подал соответствующий документ, написал, что повестка с нарушением установленных законодательством сроков, а это является уважительной причиной неявки», - рассказал адвокат.

Что касается уголовного производства, в рамках которого Порошенко был вызван на допрос 6 сентября, то, по словам Голованя, «речь должна была идти о вмешательстве в деятельность судебных органов», это связано с заявлением судей Окружного административного суда Киева «с якобы принятием решения по Приватбанку».

Он подчеркнул, что считает это политическим преследованием Порошенко. «Это пятое производство, в котором он (Порошенко, - ред.) был вызван в качестве свидетеля. Но вызван с нарушением требований закона», - пояснил адвокат.

При этом Головань не стал уточнять, состоится ли допрос 10 сентября.

Как сообщал ForUm, сегодня, 6 сентября, Порошенко не прибыл в Государственное бюро расследований для допроса.

Ранее пятый президент не пришел  на допрос в ГБР 3 сентября.  
ForUm

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