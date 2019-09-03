Директор Государственного бюро расследований Роман Труба обещает повторно вызвать на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко.

«Итак, Петр Порошенко сегодня не явился на допрос в ГБР. Пришел его адвокат, объяснил причину неявки своего подзащитного – он теперь народный депутат Украины и работает в сессионном зале. Не исключаю, что такая аргументация будет использоваться теперь как клише при следующих неявок на следственные действия в ГБР», – написал он в Телеграм-канале.

Труба напомнил, что депутатский иммунитет пока не позволит применить к Порошенко норму УПК о принудительном приводе.

«Но есть одно «но». У народных депутатов есть только четыре месяца, чтобы использовать эту возможность. Парламент сегодня отправил в прошлое депутатскую неприкосновенность. С января 2020 году она перестанет быть ширмой для избежания ответственности», - заявил директор ГБР.

«Повторную повестку на допрос мы направим», - пообещал Труба.

Как сообщал ForUm, пятый президент Украины Петр Порошенко 3 сентября не пришел в назначенное время на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).