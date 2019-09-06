Пятый президент Украины Петр Порошенко должен явится на допрос в Государственное бюро расследований в пятницу, 6 сентября. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова, передает Интерфакс-Украина.
«Порошенко вызван для проведения следственных действий в пятницу, 6 сентября», - сказала она, не уточнив время, на которое должен прибыть Порошенко.
Как сообщал ForUm, пятый президент Украины Петр Порошенко 3 сентября не пришел в назначенное время на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Директор ГБР Роман Труба обещал повторно вызвать его на допрос.
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