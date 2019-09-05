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Наемник боевиков, которого подозревают в причастности к сбитию малайзийского «Боинга» рейса MH17 над Донбассом, Владимир Цемах может вернуться на неподконтрольную Украине территорию по месту регистрации. Об этом заявил прокурор Олег Пересада, сообщает Громадське.

«Не исключено, что он убежит, будет скрываться от следствия. Прокуратура возражала против удовлетворения ходатайства адвоката Цемаха, ведь установлены не все соучастники», - отметил прокурор.

На вопрос, может ли Украина выдать России Цемаха в рамках обмена заключенных, прокурор ответил: «Вопрос обмена политический, не в моей компетенции».

Напомним, 4 июля стало известно, что Служба безопасности задержала и суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации «ДНР» Владимира Цемаха.

5 сентября Киевский апелляционный суд принял решение об освобождении Цемаха из-под стражи.

По данным ряда СМИ, РФ требует от Украины выдать ей Цемаха в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Следователи из Нидерландов, расследующие катастрофу пассажирского лайнера Boeing MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, хотят поговорить с Цемахом.

По данным Bellingcat, он может быть причастен к крушению пассажирского Boeing рейса MH17 в Донецкой области и был свидетелем этих событий. 
ForUm

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