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Следователи из Нидерландов, расследующие сбивание пассажирского лайнера Boeing MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, хотят поговорить с Владимиром Цемахом, который находится под стражей в Украине. Об этом во вторник, 3 сентября, заявил представитель следственной группы Брехтье ван де Мосдейк в телефонном интервью агентству новостей AP, сообщает DW.

По неподтвержденным данным AP, Цемах считается одним из кандидатов на обмен пленными между РФ и Украиной. Представитель следственной группы заявил, что прокуратура Нидерландов заинтересована в том, чтобы допросить этого человека. «Если его обменяют, то, конечно, трудно сказать, сможем ли мы поговорить с ним, когда он будет в России», - отметил спикер.

Поэтому нидерландская прокуратура предпочла бы, чтобы Цемах находился в Украине и в дальнейшем, чтобы быть «доступным для следствия», и ему можно было бы поставить дополнительные вопросы, отметил ван де Мосдейк.

Тем временем 3 сентября украинские СМИ, ссылаясь на адвоката Цемаха, сообщили, что последнему продлили арест.

Напомним, 4 июля стало известно, что Служба безопасности задержала и суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации «ДНР» Владимира Цемаха.

По данным Bellingcat, он может быть причастен к крушению пассажирского Boeing рейса MH17 в Донецкой области и был свидетелем этих событий. 

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.
ForUm

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