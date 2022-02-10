Министерство здравоохранения получило информацию, что в некоторых заведениях Хмельницкого уже продают препарат молнупиравир, используемый для лечения COVID-19. Минздрав не имеет никакого отношения к этому лекарству, сообщил первый заместитель министра Александр Комарида.

«Находящийся в продаже препарат не зарегистрирован в Украине, а значит, продавать их в свободном доступе запрещено, — добавил первый замминистра. — Также Минздрав не ответственен за сам препарат, который, возможно, является фальсификатом и несет угрозу жизни пациентов».

Важно, что пока не планируется реализация зарегистрированного в Украине препарата «Молнупиравир» через аптечную сеть, и он будет доступен украинцам, которые в нем нуждаются, абсолютно безвозмездно, только по назначению врача.

Продажа незарегистрированных лекарств является нарушением лицензионных условий и наказывается в соответствии с законодательством, напомнили в Минздраве.