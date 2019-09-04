Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал решение о принятии представления об увольнении Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации, сообщает УНИАН.



На брифинге по окончанию заседания правительства Гончарук отметил, что лично «очень уважает Кличко: он великий чемпион и человек, который сделал очень много для страны».

«Но я бы с удовольствием уволил не его, а господина Столара (Вадима Столара. – Ред.), например, но формальной должности у этого человека нет, и поэтому это сделать было невозможно... Несмотря на то, что это решение команды, и окончательное решение будет принимать президент, но у меня нет никаких сомнений, что в Киеве не прекратилась коррупционная практика, и в Киеве до сих пор существуют группы влияния, которые на самом деле слишком сильно влияют на деятельность администрации», - заявил Гончарук. По его мнению, «если усилить господина Кличко сильным главой администрации, менеджером, который был бы способен сопротивляться этим всем группам влияния, то это очень хорошо отразится на интересах рядовых киевлян».

«Лично я считаю, что усиление Кличко сильным, хорошим, порядочным менеджером - это хорошая идея», - резюмировал глава правительства.



Напомним, 4 сентября Кабинет Министров Украины на заседании в среду принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

В свою очередь Кличко убежден, что представление Кабинета Министров о его увольнении с должности председателя КГГА является шагом к внедрению в столице двоевластия.