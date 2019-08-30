Семьям погибших во время пожара в одесской гостинице «Токио Стар», произошедшей в ночь на 17 августа, будет оказана материальная помощь в размере по 100 тысяч гривень.

Об этом заявил журналистам директор департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской облгосадминистрации Дмитрий Радулов после заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает Укринформ.

«Областная государственная администрация окажет материальную помощь в объеме 100 тысяч гривень каждой из семей жертв пожара в гостинице «Токио Стар». Кроме того, компенсация в размере 50 тыс. гривень будет предоставлена тем жильцам отеля, которые были госпитализированы в реанимационное отделение и ожоговый центр горбольницы №10», - отметил Радулов.

По его словам, такая помощь может быть оказана еще до конца текущей недели, согласно заявлениям членов семей погибших и пациентов ожогового центра. Родственники также должны предоставить определенные данные, подтверждающие степень родства с жертвами пожара.

В свою очередь, представитель жертв трагедии - юрист Артем Булгару заявил на пресс-конференции, что совладелец сгоревшего отеля Вадим Черный отказался предоставить какие-либо компенсации родственникам жертв пожара и самим жильцам, пострадавшим от огня.

Один из адвокатов бизнесмена Черного уточнил в ходе заседания Апелляционного суда Одесской области, который санкционировал арест подсудимого на период следствия, что Черный не считает себя виновником пожара на втором этаже гостиницы «Токио Стар».

Бизнесмен Черный не является бенефициарным владельцем или директором гостиницы, а помещения второго этажа принадлежат его деловому компаньону Сергею Дурачу, добавил адвокат Денис Пономаренко.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, в отеле «Токио Стар» произошел пожар. Погибли девять человек и еще 10 пострадали. В момент пожара в гостинице находились 200 человек.

Полиция назвала три версии возникновения пожара в одесской гостинице: поджог с целью скрыть возможное убийство, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.

По данным прокуратуры, предварительной причиной пожара стали «чрезмерная нагрузка на электросети и замыкание электропроводки».

Одесского бизнесмена Вадима Черного, который является владельцем здания, где расположен отель, арестовали на 60 суток без права залога по подозрению в нарушении правил требований пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия.