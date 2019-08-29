Внефракционный народный депутат Вадим Новинский внес залог за экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву.

Соответствующую информацию подтвердил сам Новинский, сообщает УНИАН.

На вопрос, он вроде уже внес залог за Богатыреву, Новинский ответил: «Уже внесли».

На уточнение, он ли лично внес залог, Новинский сказал: «Да».

Напомним, 27 августа экс-министр здравоохранения времен Януковича Раиса Богатырева вернулась в Украину и сразу была задержана полицией.

Задержанную подозревают в хищении бюджетных средств на сумму 6,481 миллионов гривен.

28 августа суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял ее под стражу на 60 суток с возможностью залога в 6 млн гривен.

С октября по декабрь 2013 года уполномоченные должностные лица Минздрава, на выполнение бюджетной программы по развитию службы экстренной медицинской помощи, закупили автомобили спецназначения (автомобили скорой медицинской помощи и их оборудование - 10 лотов).

Министру здравоохранения сообщили о подозрении в октябре 2014 года. Богатыреву подозревают в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах во время организации и проведения закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Преступление предусмотрено ч.5 ст.191 Уголовного кодекса.

Богатырева скрывалась от следствия почти 5 лет.