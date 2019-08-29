Российские телеграм-каналы «Незыгарь», Baza утверждают, что незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова вывезли вчера днем из колонии №8 в городе Лабытнанга в Москву, сообщает Крым.Реалии.

Официального подтверждения этой информации нет.

Российское информационное агентство «Интерфакс» сообщило со ссылкой на собственный источник, что осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов доставлен в московский следственный изолятор «Бутырка».

В то же время защита Сенцова пока не располагает какой-либо информацией о его доставке в следственный изолятор «Лефортово» в Москве.

«Адвокат Дмитрий Динзе пока не подтверждает информацию об этапировании Олега Сенцова из Лабытнанги. Всего несколько дней назад он был еще там, получил письма. Однако спецэтап авиацией мог перевезти его в течения дня», – написал в своем Telegram-канале руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Кроме того, мать Сенцова сообщила, что он впервые за долгое время не позвонил домой, хотя раньше всегда связывался с ней в конце месяца.

«Нет, не позвонил, хотя вчера, 28-го, был как раз месяц, как он звонил в тот раз. А он ровно через месяц на 20 минут начинает звонить, но вчера не позвонил. Ждала сегодня, думаю, может… Звонка нет. Я слышала только одно: будет какой-то обмен 33 на 33. Олег в этот список не вошел. Сказали так, вот я слышала так. Когда я разговаривала с киевлянами позавчера, да, сказали, что он в Лабытнанги в тюрьме, в той же колонии. Нигде никакого движения. От Олега пришло (у меня день рождения был 12-го) заказное письмо. Думаю, что такое. Он открытку послал. В первый раз за все 5 лет с поздравлениями и сказал: «Мама, ты верь, мы скоро обнимемся». Вот это было написано», – рассказала Людмила Сенцова.

Напомним, издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к переговорам, и на собеседника в окружении Зеленского сообщил, что Россия и Украина могут обменять граждан до конца августа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал начало определенных контактов в развитие договоренностей, достигнутых в ходе разговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

23 августа российский уполномоченного по правам человека Татьяна Москалькова посещала Киев. Сообщалось также, что украинский омбудсмен Людмила Денисова отбыла в Москву. О цели визитов не сообщалось.