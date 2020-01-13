Семья бывшего политзаключенного, крымского режиссера Олега Сенцова покинула оккупированный полуостров и теперь живет в Киеве. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



«Я не очень люблю говорить о моей личной жизни, но недавно произошло важное событие для нашей семьи. Наконец, мы соединились: в Киев переехала моя мама и сын. С ним оказалось труднее, потому что бывшая жена не хотела его отпускать. Она, кстати, этническая украинка, родилась в Ивано-Франковской области, но приняла аннексию Крыма», – отметило он.

По словам Сенцова, его сын «находился не только в печальных условиях, но и под давлением пропаганды и лжи». «Но две недели в Украине ему хватило, чтобы эта пелена спала. Несмотря на свою болячку, он хорошо понимается и сегодня пошел в обычную киевскую школу в который является инклюзивное обучение.

Напомним, 7 сентября 2019 года между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.