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Фильм «Носорог» украинского режиссера Олега Сенцова получит 25 млн гривен государственной поддержки.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко по итогам заседания Совета государственной поддержки кинематографии, передает hromadske.

Он напомнил, что этот проект победил в третьем конкурсе в 2012 году, но подписание соглашения с победителем дважды переносили по разным причинам, а затем Сенцова незаконно заключили.

«Сегодня Совет единогласно проголосовал «за» по заключению контракта на финансирование фильма. Выделенные средства составят 50% от общей сметы ленты. Теперь Олег сможет снова вернуться на экраны. Наконец историческая справедливость восстановлена. Это обязанность государства перед ним. Верю в его успех на международном уровне», — написал Ткаченко в Facebook. Он добавил, что начало съемок запланировано на осень.

Сенцов уже отреагировал на это событие.

«Ни у кого из экспертов не возникло сомнений по поддержке этого долгожданного проекта, единственное, что нужно было — найти правильное юридическое решение. И поскольку этот фильм все эти годы не исключали из плана господдержки кинематографии, такое решение было сегодня найдено. Я очень рад, что смогу, наконец, начать снимать кино», — написал он в Facebook.

 
ForUm

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