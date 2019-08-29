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Представитель ОБСЕ по свободе медиа Арлем Дезир прокомментировал судебное решение об освобождении из СИЗО главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, призвав российскую сторону освободить украинцев Романа Сущенко и Олега Сенцова, сообщает УНИАН.

Дезир отметил, что ранее неоднократно призывал освободить Вышинского. Он также призвал снять с него все обвинения на очередном судебном заседании, которое должно состояться 16 сентября.

«В связи с этим, я также призываю освободить всех задержанных журналистов и авторов в регионе ОБСЕ, в частности, Романа Сущенко и Олега Сенцова в России», – заявил Дезир.


Как сообщал ForUm, 15 мая 2018 года Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. 

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

Сейчас Вышинский находится в Киевском следственном изоляторе.

1 июня 2018 Вышинский во время заседания суда по его делу заявил, что выходит из украинского гражданства. Он также обратился к президенту РФ Владимиру Путину за защитой. Позже он заявил, что не просил об обмене.

Адвокат Вышинского Андрей Доманский заявил, что его подзащитного нет в списках на возможный обмен осужденными с Россией, потому что он о таком обмене не просил и не признает свою вину деле о государственной измене.

28 августа суд выпустил Вышинского под личное обязательство.
ForUm

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