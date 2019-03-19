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Сегодня сотрудник Департамента национального превентивного механизма Секретариата уполномоченного ВР Украины по правам человека осуществил мониторинговый визит для проверки условий содержания обвиняемого в государственной измене главного редактора издания «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в Государственном учреждении «Киевский следственный изолятор».

Как сообщается на странице омбудсмена в Facebook, решение о проверке было принято после вчерашних заявлений адвоката Вышинского о том, что якобы тот находится в Лукьяновском СИЗО в камере без электричества и матраса.

«По результатам проверки выявлено, что помещение, где содержится Вышинский светлое (два окна), электрифицированное и чистое, имеет централизованное отопление и водоснабжение. Питьевой водой, бытовыми принадлежностями и посудой мужчина обеспечен. Вышинский имеет отдельное спальное место и чистую постель», - сообщила Денисова.

Условия содержания соответствуют требованиям законодательства, и жалоб заключенный на них не предъявлял.

Напомним, ранее сегодня российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к Денисовой по поводу условий содержания Вышинского, который якобы «содержится в нечеловеческих условиях в Лукьяновском СИЗО Киева».
ForUm

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