Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не зафиксировала утечку аммиака на заводе во временно оккупированной Горловке Донецкой области, говорится в отчете наблюдателей.

«16 и 17 января Миссия уточняла сообщение о возможной утечке аммиака на заводе в н.п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км северо-восточнее Донецка). СММ зафиксировала там спокойную ситуацию и будет продолжать уточнять информацию», – говорится в сообщении.

Как сообщал ForUm, 15 января Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в оккупированную Горловку Донецкой области доставлены емкости, из которых из-за нарушения герметичности происходит утечка химикатов.